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Yonhap: умер бывший президент Республики Корея Чон Ду Хван

Он страдал хроническими заболеваниями, отмечает агентство
Бывший президент Республики Корея Чон Ду Хван EPA-EFE/YONHAP
Описание
Бывший президент Республики Корея Чон Ду Хван
© EPA-EFE/YONHAP

ТАСС, 23 ноября. Бывший президент Республики Корея Чон Ду Хван умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщило во вторник агентство Yonhap.

По его данным, Чон Ду Хван умер в своем доме в Сеуле около 8:40 утра по местному времени (2:40 мск). Бывший президент, отметило агентство, страдал хроническими заболеваниями.

Чон Ду Хван пришел к власти в результате военного переворота в 1979 году и управлял страной до 1988 года.

Впоследствии он был приговорен судом к смертной казни, однако затем приговор заменили на пожизненное заключение. Спустя некоторое время бывший в тот момент президентом Ким Дэ Чжун помиловал его.
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Теги
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