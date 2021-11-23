Politico: экс-советник Трампа получил повестку в суд по делу о штурме Капитолия

ТАСС, 23 ноября. Комитет Палаты представителей Конгресса США по расследованию штурма Капитолия 6 января 2021 года вызвал в суд бывшего советника Дональда Трампа Роджера Стоуна и других сторонников 45-го президента США. Об этом сообщила во вторник газета Politico .

По ее информации, в январе этого года Роджер Стоун выступил с речью перед сторонниками Трампа, призывая их отказаться от результатов выборов. Ранее бывший советник Трампа обвинялся в активном участии в распространении ложных утверждений о фальсификации результатов президентских выборов в США, прошедших в ноябре 2020 года. Кроме того, 17 апреля 2021 года Минюст США подал иск в отношении Роджера Стоуна и его жены Нидии Стоун по обвинению в неуплате налогов на сумму $2 млн.

Сотрудники аппарата спецпрокурора Роберта Мюллера, расследовавшего приписываемое России вмешательство в американские выборы 2016 года, обвиняли Стоуна в попытке получить у организации WikiLeaks похищенные хакерами материалы, которые могли нанести ущерб сопернице Трампа во время предвыборной кампании - кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон. В декабре прошлого года Стоун был помилован указом Трампа.

Комитет потребовал от людей, получивших повестки, предоставить до 6 декабря все записи, касающиеся атаки на Капитолий 6 января. "Комитет запрашивает информацию о митингах и последующих маршах к Капитолию <...>. Нам нужно знать, кто организовал, спланировал, оплатил и получил средства, связанные с этим мероприятием, а также какие связи были у организаторов с официальными лицами в Белом доме и Конгрессе", - сообщил председатель комитета национальной безопасности Бэнни Томпсон. Дача показаний запланирована на следующую неделю.

По данным газеты, серия повесток связана с финансированием и организацией митингов 5 и 6 января, а также маршем к Капитолию. Помимо Стоуна, повестки были направлены официальному представителю Трампа Тейлору Будовичу, радиоведущему Алексу Джонсу и подстрекателям митинга Дастину Стоктону и Дженнифер Лоуренс.