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Премьер-министры Японии и Вьетнама проведут переговоры в Токио

Встреча состоится 24 ноября

ТОКИО, 23 ноября. /ТАСС/. Глава правительства Японии Фумио Кисида и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь 24 ноября проведут переговоры в Токио. Об этом во вторник сообщила газета Yomiuri.

По данным издания, участники встречи намерены подтвердить сотрудничество двух стран ради реализации концепции "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". Кроме того, переговоры Кисиды и Фам Минь Чиня направлены на демонстрацию сплоченности Японии и Вьетнама перед лицом растущей активности Китая в регионе, подчеркивает Yomiuri.

11 сентября министр обороны Японии Нобуо Киси и его вьетнамский коллега Фан Ван Зянг на переговорах в Ханое подписали соглашение, которое позволит осуществлять экспорт оборонных вооружений и технологий между двумя странами.

Теги
ЯпонияВьетнамКисида, ФумиоФам Минь Чинь
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