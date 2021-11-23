Премьер-министры Японии и Вьетнама проведут переговоры в Токио

ТОКИО, 23 ноября. /ТАСС/. Глава правительства Японии Фумио Кисида и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь 24 ноября проведут переговоры в Токио. Об этом во вторник сообщила газета Yomiuri.

По данным издания, участники встречи намерены подтвердить сотрудничество двух стран ради реализации концепции "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". Кроме того, переговоры Кисиды и Фам Минь Чиня направлены на демонстрацию сплоченности Японии и Вьетнама перед лицом растущей активности Китая в регионе, подчеркивает Yomiuri.

11 сентября министр обороны Японии Нобуо Киси и его вьетнамский коллега Фан Ван Зянг на переговорах в Ханое подписали соглашение, которое позволит осуществлять экспорт оборонных вооружений и технологий между двумя странами.