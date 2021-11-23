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Риттенхаус попросил Байдена изучить его дело, прежде чем высказываться о нем

Юноша также заявил, что его процесс был связан исключительно с правом на самооборону и не имеет отношения к политике

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Оправданный на прошлой неделе 18-летний Кайл Риттенхаус, который в прошлом году застрелил двух человек и ранил третьего во время беспорядков в городе Кеноша (штат Висконсин), призвал президента США Джо Байдена изучить его дело и лишь затем делать какие-либо заявления в его отношении.

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"Господин президент, если бы я мог сказать вам одну вещь, то призвал бы посмотреть судебный процесс и понять факты перед тем как делать заявление", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, опубликованном в понедельник.

Риттенхаус также заявил, что его процесс был связан исключительно с правом на самооборону и не имеет отношения к политике. "Это не должно было стать политическим делом, но его сделали таковым. Оно не имеет никакого отношения к расовой принадлежности, и то, как люди неправильно толкуют его просто отвратительно", - сказал он и добавил, что хочет привлечь нескольких людей к ответственности за несоответствующие действительности высказывания в его адрес.

В пятницу Байден после оглашения оправдательного вердикта заявил, что встревожен и обеспокоен решением суда присяжных однако принимает данный вердикт. Он также призвал сограждан, не согласных с решением суда, к мирному выражению своего мнения "в соответствии с верховенством закона".

Дело Риттенхауса

Беспорядки в Кеноше начались в августе 2020 года на волне охвативших США акций протеста из-за смерти темнокожего Джорджа Флойда от рук блюстителей порядка. В город были направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. Риттенхаус прибыл в город в составе группы добровольцев, которые пытались защитить его от мародеров.

25 августа 2020 года Риттенхаус открыл огонь из винтовки по атаковавшим его участникам погромов. Жертвами подростка стали 36-летний местный житель Джозеф Розенбаум и 26-летний Энтони Хабер из Силвер-Лейк. 36-летний Гайге Гросскройц получил ранение, однако быстро восстановился после него. У Гросскройца во время столкновения с Риттенхаусом в руке был пистолет. Риттенхаус скрылся с места происшествия, но позднее сам сдался полиции в соседнем штате Иллинойс, ему были предъявлены обвинения в убийстве двух человек и ранении третьего. Все участники преступления - и Риттенхаус, и погибшие, и раненый - белые.

Дело Риттенхауса обрело символическое значение для США - в его поддержку высказывались в основном республиканцы, поддерживающие право на самооборону и владение оружием и критически оценивающие беспорядки после убийства Флойда. Поддерживавшие прошлогодние протесты американцы требовали сурового наказания Риттенхауса, которого они считают террористом и убийцей мирных протестующих.

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