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Посла Аргентины обвинили во вмешательстве во внутренние дела Чили из-за слов о выборах

По мнению МИД страны, Рафаэль Бьелса высказался о кандидате в президенты Хосе Антонио Касте "в недопустимых выражениях"

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Чили обвинило аргентинского посла Рафаэля Бьелсу во вмешательстве во внутренние дела страны из-за его слов о кандидате в президенты Хосе Антонио Касте, которого он назвал "пиночетистом". Соответствующее заявление ведомство опубликовало в понедельник.

"Эти слова представляют собой недопустимое вмешательство во внутренние дела Чили и нарушают нормы Венской конвенции о дипломатических сношениях", - говорится в заявлении. По мнению ведомства, Бьелса высказался о Касте "в недопустимых выражениях".

В интервью аргентинской радиостанции El Destape посол назвал Каста, занявшего первое место в первом туре выборов президента Чили, представителем "тех правых сил, которые являются пиночетистами и готовы к подрыву государственного строя". Дипломат также сравнил кандидата с президентом Бразилии Жаиром Болсонару и экс-главой Белого дома Дональдом Трампом.

Как сообщила газета Nation, после выражения МИД Чили протеста министр иностранных дел и по делам религий Аргентины Сантьяго Кафьеро позвонил своему коллеге Андресу Альяманду, чтобы прояснить ситуацию и заявить о готовности сотрудничать с любым правительством соседней страны вне зависимости от исхода выборов.

21 ноября в Чили прошли президентские выборы. По итогам голосования во второй тур, который пройдет 19 декабря, вышел Каст, считающийся ультраконсервативным политиком, и Габриэль Борик, представляющий коалицию левого толка. Каст неоднократно выступал с заявлениями в защиту военного режима диктатора Аугусто Пиночета (1915-2006).

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