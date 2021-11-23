Полиция Испании задействовала бронетранспортер при беспорядках в ходе стачки металлургов

МАДРИД, 23 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Испании в понедельник использовали бронетранспортер в ходе беспорядков, произошедших во время бессрочной забастовки металлургов в провинции Кадис. Представитель левой коалиции "Объединившись, мы можем" в парламенте страны Жауме Асенс призвал власти отказаться от использования такой спецтехники.

"Вывод на улицу танкеток против [участников] забастовки - это ошибка", - написал он в Twitter. "Мы просим министра [внутренних дел Фернандо Гранде-Марласку], чтобы такого не повторялось", - отметил представитель политической силы, входящей в состав коалиционного правительства Испании.

По версии газеты ABC, в понедельник полиция задействовала в Кадисе бронетранспортер, который ранее использовался военными, а в 2017 году был передан полиции. Основная задача экипажа машины - не разгон протестующих, а устранение препятствий на дороге для стражей порядка. Длина бронетранспортера превышает 6 м, а вес составляет 15,5 тонн.

Как уточняет издание, вице-премьер, министр труда Йоланда Диас, которая является сторонницей коалиции "Объединившись, мы можем", призвала союзников по правительству объяснить использование бронетранспортера в Кадисе.

Забастовка металлургов, которые требуют повышение заработной платы, продолжается в провинции уже неделю. Участники стачки регулярно устраивают протесты, воздвигают баррикады и перекрывают движение по дорогам. Акции неоднократно перерастали в беспорядки и столкновения с полицейскими.