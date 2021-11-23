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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Власти Польши заявили, что открыты к обсуждению с РФ миграционного кризиса на границе

Как отметили в МИД, с Белоруссией власти готовы говорить только на техническом уровне

ВАРШАВА, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Польши открыты к обсуждению с Россией миграционного кризиса на польско-белорусской границе, но с Белоруссией готовы говорить только на техническом уровне. Об этом заявил во вторник в эфире Польского радио министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

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"Польша открыта к переговорам с РФ, однако переговоры, касающиеся Белоруссии и польско-белорусских отношений, белорусского будущего должны вестись, по нашему глубокому убеждению, с белорусской оппозицией", - сказал министр.

"По техническим вопросам мы открыты к переговорам с действующими белорусскими властями, но только на техническом уровне, - добавил он. - А вопросы политического будущего Белоруссии нужно оставить, и это важная цель польской политики, тем, кому доверяет белорусское общество".

Теги
БелоруссияРоссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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