Белоруссию 22 ноября покинули 118 мигрантов

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Группа из 118 мигрантов покинула Белоруссию 22 ноября, во вторник готовится к убытию из минского аэропорта еще одна группа мигрантов. Об этом сообщил журналистам во вторник начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Только за вчерашний день 118 человек убыло из Национального аэропорта Минск, и такая работа продолжается ежедневно. Эти 118 человек вылетели в индивидуальном порядке, органы внутренних дел, пограничные войска оказали им содействие в оформлении документов и пропуске через государственную границу", - отметил глава департамента.

По словам Бегуна, "сегодня еще группа граждан иностранных государств находится в Национальном аэропорту Минск, прошла все таможенные и пограничные процедуры, ожидает возвращения в страны гражданства".

В ведомстве отметили, что мигранты не обращались к властям за убежищем. "Лица, которые в настоящее время находятся на белорусско-польской границе, в компетентные органы Республики Беларусь с ходатайствами о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты не обращались", - отметил представитель белорусского МВД.

Власти Белоруссии совместно с представителями Международной организации по миграции (МОМ) и Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) работают над мерами по разрешению миграционного кризиса на границе с Польшей и возвращению беженцев, желающих вернуться на родину.

"В настоящее время на территории Беларуси находятся представители Международной организации по миграции, представители Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, которые проводят целый ряд встреч с республиканскими органами государственного управления, где вырабатываются совместные шаги по урегулированию миграционного кризиса на белорусско-польской границе", - отметил глава департамента МВД республики.