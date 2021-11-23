В Киеве заявили, что НАТО в ситуации с Россией будет помогать Украине "на опережение"

КИЕВ, 23 ноября. /ТАСС/. Страны НАТО заверили власти Украины в готовности на опережение предпринимать шаги в связи с информацией о действиях России у ее границ. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Меня заверили в безусловной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах признанных международным сообществом границ. И меня заверили, что проходят очень серьезные консультации между другими партнерами стран альянса и ЕС о готовности предпринять очень решительные шаги, причем на опережение. Это касается и политических, и экономических шагов, и определенной помощи Украине", - ответил он в эфире украинского телеканала ICTV на вопрос об итогах переговоров с американским и британским коллегами.

По словам Резникова, у него была возможность встретиться не только с министром обороны США, но и с представителями Госдепа, сенаторами и конгрессменами. "Везде звучит одинаковая фраза: мы посылаем очень серьезные сигналы, что прямое вмешательство на территорию Украины и агрессия со стороны РФ будет очень дорого стоить им во всех измерениях понимания слова дорого", - подчеркнул министр.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявил, что Москва фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Россию как угрозу процессу урегулирования на Украине. Он не исключил, что данная кампания является прикрытием "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве".