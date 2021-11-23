Политическая и гуманитарная подгруппы контактной группы по Донбассу приступили к работе

ЛУГАНСК, 23 ноября /ТАСС/. Рабочие группы по политическим и гуманитарным вопросам контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе приступили к работе в режиме видеоконференции. Об этом во вторник сообщили в делегации Луганской народной республики на переговорах.

"По плану началось заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам", - говорится в сообщении в телеграм-канале делегации. "По плану началось заседание подгруппы по вопросам политического урегулирования. К работе приступили в режиме двусторонних консультаций. По окончании двусторонних консультаций работа планируется в официальном режиме", - уточнили в делегации ЛНР.

На вторник также запланированы встречи рабочих групп по безопасности и экономическим вопросам. Заседание контактной группы в режиме видеоконференции пройдет в среду, 23 ноября.

Как сообщила в понедельник делегация ЛНР в контактной группе, ключевыми пунктами повестки переговоров остаются нагнетание Украиной истерии в СМИ в вопросе обострения ситуации на линии соприкосновения и провокации Вооруженных сил Украины в Донбассе. В их числе делегация ЛНР назвала захват украинскими силовиками граждан республики, обстрелы населенных пунктов из запрещенного минскими соглашениями оружия, вбросы Украиной информации о применении в Донбассе турецких беспилотников "Байрактар" и американских противотанковых комплексов "Джавелин".