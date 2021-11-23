В МИД КНР назвали "игру мускулами" США в Тайваньском проливе "игрой с огнем"

ПЕКИН, 23 ноября. /ТАСС/. Китай считает регулярные операции ВМС США в Тайваньском проливе демонстрацией силы и призывает Вашингтон перестать "играть с огнем". Так официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь во вторник на регулярном брифинге прокомментировал проход эсминца ВМС США через Тайваньский пролив.

"Американские военные корабли в последнее время многократно играли мускулами в Тайваньском проливе под предлогом обеспечения свободы навигации. Это не приверженность свободе и открытости, а действия по подрыву регионального мира и стабильности. Международное сообщество не питает иллюзий по поводу их истинного умысла", - указал он.

"Китай будет твердо отстаивать национальный суверенитет и территориальную целостность. США должны исправить свои ошибки, прекратить играть с огнем и предпринять действия, которые внесут вклад в поддержание регионального мира и стабильности", - подчеркнул дипломат.

Как сообщила пресс-служба Седьмого флота США, ракетный эсминец USS Milius класса "Арли Берк" во вторник совершил проход через Тайваньский пролив. "Американские военные будут продолжать летать, плавать и действовать везде, где это разрешено международным правом", - указывается в сообщении флота.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевшие поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР и с настороженностью воспринимают военное присутствие США и других государств в регионе.