Министр обороны Украины назвал ПВО и береговую оборону страны "критически недоразвитой"

КИЕВ, 23 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны Украины работает над усилением возможностей противовоздушной и береговой обороны страны, так как эти направления в настоящий момент "критически недоразвиты". Об этом заявил глава украинского военного ведомства Алексей Резников.

"Небо и вода - это два направления, которые критически недоразвиты с точки зрения защиты", - сказал он в эфире украинского телеканала ICTV. В этом контексте министр напомнил о подписании с Великобританией соглашения о развитии украинских Военно-морских сил. "В настоящее время уже предусмотрено его наполнение четырьмя контрактами. Это открытая информация, поэтому ничего секретного не говорю", - уточнил Резников.

По словам министра, иностранные партнеры пообещали помочь с экспертной оценкой потребностей ПВО Украины. "После этого мы сможем развивать воздушную оборону и сами по себе, и благодаря партнерам", - подчеркнул он.

Украина создает две новые военно-морские базы на Черном и Азовском морях. Участие в их строительстве, согласно недавним договоренностям Киева и Лондона, примут и британские специалисты. Договоренности также предполагают поставку восьми британских быстроходных ударных катеров Barzan.

Кроме того, минувшим летом Государственный департамент США одобрил продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI и оборудования к ним на общую сумму в $600 млн. Американские катера будут оснащены ракетными комплексами малой дальности ВGM-176В Griffin.