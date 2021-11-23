СМИ: Нью-Дели согласовал с Москвой детали производства АК-203 в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 ноября. /ТАСС/. Индия договорилась с Россией о деталях сделки по лицензионному производству автоматов Калашникова АК-203 на заводе в штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщила во вторник газета The Economic Times со ссылкой на источники.

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По их данным, окончательное соглашение на сумму до $700 млн может быть подписано в декабре. Сделка предполагает изготовление в штате более 600 тыс. автоматов AK-203 в течение 10 лет для ВС Индии. Первые 70 тыс. автоматов будут поставлены из России в течение двух лет и восьми месяцев, уточнили источники издания.

Как информировала газета, совет по оборонным закупкам окончательно утвердит решение подписать этот документ во вторник. Заседание совета пройдет под председательством министра обороны Индии Раджнатха Сингха.

Выпуск автоматов планируется наладить в начале 2022 года на совместном предприятии Indo-Russian Rifles Private Limited, которое было создано в марте 2019 года на базе завода в районе города Корва (штат Уттар-Прадеш). По данным источников The Economic Times, индийские фирмы в совокупности владеют 50,5% акций предприятия, группе компаний "Калашников" принадлежат 42% акций, а АО "Рособоронэкспорт" - 7,5%.

Индия таким образом может стать первой зарубежной страной, которая будет выпускать двухсотую серию автоматов бренда "Калашников".