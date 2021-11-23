Минск инициирует внеочередное заседание исполкома ВОЗ по миграционной проблеме

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко сообщил, что белорусская сторона будет инициировать внеочередное заседание исполкома Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), членом которой она является, для рассмотрения вопроса о жестоких действиях польских силовиков в отношении беженцев на белорусско-польской границе.

"Чтобы все наши коллеги, которые являются членами ВОЗ, посмотрели, как обеспечивается сохранение в кавычках здоровья со стороны Европейского союза. Нам важно эффективное содействие, мы не заинтересованы, чтобы этот лагерь [беженцев на белорусско-польской границе], который мы обеспечили соответствующими бытовыми условиями, существовал длительное время, - цитирует Петришенко во вторник пресс-служба Минздрава. - Мы настоятельно рекомендуем принять действительно действенные меры для того, чтобы обеспечить скорейшее разрешение этого кризиса на границе".

По его словам, миграционный кризис привнесен извне в Белоруссию, которая "абсолютно не инициировала и не способствовала возникновению ситуации, которая есть сейчас на границе". "Она касается беженцев, которые стремятся в Европейский союз, а их всяческими методами, в том числе и силовыми, не пускают на территорию Европейского союза", - сказал Петришенко.

Он также сообщил, что белорусская сторона сейчас обсуждает актуальные вопросы с находящимся в Белоруссии директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге.