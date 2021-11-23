В Армении сообщили, что подписание документов на встрече Пашиняна и Алиева не планируется

ЕРЕВАН, 23 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на предстоящей 15 декабря встрече в Брюсселе не собираются подписывать документы, касающиеся процессов в двухсторонних отношениях стран. Об этом во вторник в интервью газете "Грапарак" заявил вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян.

"В настоящее время нет соглашения о подписании документа", - ответил он на соответствующий вопрос.

По словам Григоряна, предложение российской стороны о начале демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы никак не касается предстоящей встречи двух лидеров. "Никакие визиты или встречи не имеют связи с данным процессом. В любом случае это процесс, который необходимо осуществить, и вопрос о том, будет ли встреча или нет, не имеет на него прямого влияния", - отметил он.

Ранее Пашинян сообщил, что Ереван получил от Москвы предложения о начале демаркации и делимитации границ с Азербайджаном и готов их утвердить.

В пятницу, 19 ноября, Евросовет распространил заявление о достигнутой договоренности его главы Шарля Мишеля с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном встретиться в Брюсселе 15 декабря. В минувшую субботу МИД Армении сообщил, что Пашинян готов провести встречу с Алиевым в рамках саммита "Восточное партнерство" 15 декабря в Брюсселе. Аналогичное подтверждение последовало и с азербайджанской стороны.