Премьер Эфиопии отправится на фронт для борьбы с повстанцами

"Время требует от народа жертв, - цитирует во вторник его обращение к нации эфиопский телеканал Fana. - С этой целью я с 23 ноября выйду на поле битвы с тем, чтобы возглавить наши силы обороны". Он также призвал всех граждан страны присоединиться к тем, кто сейчас сражается против повстанцев.

Глава правительства разместил свое обращение в Twitter сразу же после завершения поздно вечером 22 ноября заседания исполкома правящей в Эфиопии Партии процветания, лидером которой он является. По итогам встречи министр обороны Эфиопии Абрахам Белай заявил, что принят пакет важных решений. "Нынешняя ситуация продолжаться не может, - подчеркнул он. - Это значит, что будут изменения". Однако он не сообщил, какие именно действия будут предприняты федеральными властями для изменения создавшегося положения.

Повстанцы Тыграя в совместной операции с силами "Армии освобождения Оромо" (АОО) захватили 22 ноября в штате Амхара город Молале, расположенный в 250 километрах к северо-востоку от столицы Эфиопии Аддис-Абебы. Одновременно они улучшили свои позиции в районе стратегически важного города Шева-Робита, который находится под их контролем. Сейчас повстанцы ведут наступление на юг по автотрассе А-2 с тем, чтобы выйти к городу Дебре-Бирхану, расположенному в 130 километрах от Аддис-Абебы.

Одновременно в другой части штата Амхара, которая лежит западнее Шева-Робита, силы Тыграя пытаются выйти к городу Моретна-Жеру и соединиться с крупными отрядами "Армии освобождения Оромо", которые действуют к северу и западу от Аддис-Абебы. Как сообщил во вторник сомалийский новостной портал "Сомали Гардиан", повстанцы Тыграя и их союзники ведут наступательные действия на территории штата Амхара на четырех фронтах, пытаясь выйти к Аддис-Абебе с восточного и северо-западного направлений.