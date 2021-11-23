Железнодорожный пункт "Кузница" на польско-белорусской границе продолжает работать

ВАРШАВА, 23 ноября. /ТАСС/. Грузовое сообщение с Белоруссией в железнодорожном пункте пропуска "Кузница" сейчас осуществляется в нормальном режиме, новые решения по автодорожному КПП пока не приняты. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила во вторник представитель пресс-службы погранохраны республики Эвелина Шчепаньская.

"Пока ничего не происходит. Все так, как было: железнодорожное движение не приостановлено и пока не осуществляется движение людей и товаров [на автодорожном пункте]", - сказала она.

По словам представительницы погранохраны, в ближайшее время ситуация может измениться в лучшую сторону. "Белорусская сторона приняла меры, которых мы ожидали, - отметила она. - Вероятно, соответствующие решения [об открытии погранперехода] будут приняты". "Пограничная охрана пока такую информацию не получала", - подчеркнула Шчепаньская.

Польша 18 ноября предупредила белорусскую сторону о намерении с 21 ноября закрыть железнодорожное сообщение в Кузнице, если миграционная ситуация вблизи этого места не стабилизируется. Такое решение было принято в Варшаве после того, как большая группа мигрантов подошла с белорусской стороны к закрытому с 9 ноября автодорожному пункту пропуска "Брузги - Кузница" и пыталась массово перейти границу.

В течение суток после этого инцидента мигранты, остававшиеся у КПП в Кузнице, ушли. 19 ноября белорусский погранкомитет информировал польскую сторону, что у пограничного перехода "Брузги - Кузница" нет представляющих угрозу мигрантов. Большинство иностранцев было размещено в транспортно-логистическом центре "Брузги".

Всего на польско-белорусской границе есть четыре железнодорожных пункта пропуска. Большая часть железнодорожного транзита, в основном с контейнерами из Китая, проходит через пункт "Брест - Тересполь". Как заявили ТАСС в пресс-службе РЖД, закрытие Польшей пункта пропуска "Кузница" на границе с Белоруссией не повлияет как на экспортно-импортные, так и на транзитные перевозки грузов в сообщении с Россией.