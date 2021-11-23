В ФРГ выразили желание улучшить отношения с Россией

БЕРЛИН, 23 ноября. /ТАСС/. Германия хочет, чтобы отношения с Россией улучшились, но для этого нужен прогресс в решении конфликта в Донбассе. Об этом заявил во вторник глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая на внешнеполитическом форуме в Берлине.

По его словам, сейчас ЕС нуждается в "единой восточной политике" по отношению к Белоруссии, Молдавии, России и Украине. "Разумеется, мы хотим лучших отношений с Россией. Они могут становиться только лучше, - сказал он. - Для этого нужен прогресс, особенно в решении конфликта на востоке Украины, причем на базе Минских соглашений". Маас добавил, что сообщения о движениях российских войск якобы возле границы с Украиной "крайне тревожные".

"Убежден, что мяч для устранения имеющихся противоречий сейчас находится на стороне России", - добавил он.

В пресс-бюро Службы внешней разведки России в понедельник назвали лживой информацию Госдепартамента США о концентрации российских войск на границе с Украиной.