Армения проинформировала Москву, что готова начать отношения с Турцией без условий

ЕРЕВАН, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Армении проинформировали РФ о готовности начать урегулирование отношений с Турцией без предварительных условий после заявления Москвы о готовности поддержать данный процесс. Об этом во вторник сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

"Ряд международных партнеров, в том числе наш союзник РФ, заявили, что готовы поддержать процесс нормализации армяно-турецких отношений. И в ходе обсуждений с нашими российскими партнерами мы сообщили, что готовы к нормализации отношений без предусловий. Если и когда процесс пойдет вперед, мы, конечно, проинформируем общественность о развитии событий", - отметил он.

По словам Унаняна, в программе армянского правительства зафиксировано, что Армения всегда была готова урегулировать отношения с Турцией без предварительных условий. "Вместе с тем хочу отметить, что на данный момент никаких переговоров с Турцией не ведется", - добавил он.

Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипотношений и о принципах взаимоотношений, однако эти документы не были ратифицированы сторонами. 1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании протоколов.

Армянские власти неоднократно заявляли, что Турция оказывала помощь Азербайджану в ходе военных действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью 2020 года. В Ереване также утверждали, что Анкара перебрасывала в регион боевиков с Ближнего Востока.