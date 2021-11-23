МИД КНР: Китай и Россия обсуждают детали возможного визита Путина на Олимпиаду в Пекине

ПЕКИН, 23 ноября. /ТАСС/. Внешнеполитические ведомства Китая и России прорабатывают детали возможного визита президента РФ Владимира Путина в Пекин этой зимой по случаю Олимпиады. Об этом во вторник на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"У Китая и России есть традиция вместе отмечать важные события. В 2014 году председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению российской стороны приехал на зимние Олимпийские игры в Сочи", - сказал он. "Теперь председатель КНР Си Цзиньпин пригласил своего хорошего друга, президента России Владимира Путина приехать на зимнюю Олимпиаду в Пекине", - добавил дипломат.

"Стороны поддерживают тесные контакты по поводу деталей предстоящего визита", - подчеркнул Чжао Лицзянь. "Уверены, что спортсмены двух стран установят новые рекорды", - резюмировал дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин получил приглашение посетить олимпийский Пекин, но о такой поездке будет объявлено лишь после того, как все детали будут согласованы.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпиада - с 4 по 13 марта.