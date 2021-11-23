Беннет: Израиль сохранит свободу действий даже при возобновлении ядерной сделки с Ираном

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноября. /ТАСС/. Израиль сохранит свободу и возможность противодействовать иранской угрозе даже в случае возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, в котором израильская сторона не участвует, а потому не несет обязательств по нему. С таким заявлением выступил во вторник на конференции по безопасности в Герцлии премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет.

"Даже если произойдет возврат к СВПД, Израиль, очевидно, не является стороной соглашения и не несет обязательств по нему. Израиль должен сохранять возможность действовать и свободу действий в любой ситуации и при любых политических обстоятельствах", - заявил премьер. Он признал, что по этому вопросу "могут быть разногласия с лучшими из наших [Израиля] друзей", имея в виду США, и отметил, что "это будет не в первый раз". "Ошибка, которую мы совершили после заключения соглашения [по иранскому атому] в 2015 году, больше не повторится", - указал Беннет.

Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе был подписан в 2015 году пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией. В 2018 году Дональд Трамп, занимавший на тот момент пост президента США, в одностороннем порядке вышел из ядерной сделки. Его преемник Джо Байден неоднократно выражал готовность возобновить выполнение обязательств США по ней. Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) с апреля ведет в Вене переговоры по данному вопросу. Начало очередного раунда запланировано на 29 ноября.