Глава МИД Ливана заявил, что Запад не хочет содействовать возвращению беженцев в Сирию

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Западные страны не поддерживают возвращение сирийских беженцев на родину. Об этом заявил во вторник глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб на лекции в Дипломатической академии МИД РФ.

"Мы сталкиваемся с некоторыми трудностями со стороны Запада, потому что они говорят, что не хотят, чтобы эти беженцы возвращались в Сирию по причинам, которые были вызваны президентом [Сирии Башаром] Асадом, - сказал он. - На самом деле это не наша забота, кто будет править Сирией, это политика правительства".

Глава МИД также отметил, что Ливан сотрудничает с Российской Федерацией, чтобы вернуть беженцев в Сирию. "Ливан - страна с населением в 4,5 млн человек, у нас уже есть 500 тыс. палестинских беженцев, а теперь сирийцы. Приблизительно 40% страны - беженцы, что также создает своего рода давление на местное сообщество", - добавил он.

Глава МИД Ливана находится в Москве с рабочим визитом. В понедельник состоялись его переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.