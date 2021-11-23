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Глава МИД Ливана заявил, что Запад не хочет содействовать возвращению беженцев в Сирию

Абдалла Бу Хабиб отметил, что страна сотрудничает с Россией, чтобы вернуть сирийских мигрантов на родину

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Западные страны не поддерживают возвращение сирийских беженцев на родину. Об этом заявил во вторник глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб на лекции в Дипломатической академии МИД РФ.

"Мы сталкиваемся с некоторыми трудностями со стороны Запада, потому что они говорят, что не хотят, чтобы эти беженцы возвращались в Сирию по причинам, которые были вызваны президентом [Сирии Башаром] Асадом, - сказал он. - На самом деле это не наша забота, кто будет править Сирией, это политика правительства".

Глава МИД также отметил, что Ливан сотрудничает с Российской Федерацией, чтобы вернуть беженцев в Сирию. "Ливан - страна с населением в 4,5 млн человек, у нас уже есть 500 тыс. палестинских беженцев, а теперь сирийцы. Приблизительно 40% страны - беженцы, что также создает своего рода давление на местное сообщество", - добавил он.

Глава МИД Ливана находится в Москве с рабочим визитом. В понедельник состоялись его переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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