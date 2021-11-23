Госсекретарь МИД Латвии на встрече с послом РФ выступил за развитие диалога с Москвой

РИГА, 23 ноября. /ТАСС/. Государственный секретарь МИД Латвии Андрис Пелшс на встрече с послом РФ в Латвии Михаилом Ваниным выступил за продолжение политического диалога между странами. Об этом пресс-служба МИД балтийской республики сообщила во вторник.

"На встрече с новым послом Российской Федерации Михаилом Ваниным была подтверждена необходимость продолжения политического диалога и практического сотрудничества между странами", - говорится в сообщении.

По информации МИД Латвии, встреча Пелшса с Ваниным состоялась 22 ноября.

Президент России Владимир Путин назначил Ванина послом в Латвии. Соответствующий указ главы государства был опубликован 28 сентября на официальном портале правовой информации. 19 октября новый посол РФ прибыл в Ригу.

Ванин родился в 1960 году. В 2006 году указом президента ему был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла. С 2004 года по 2009 год занимал должность посла РФ в Словении, с 2012 года по 2018 год был послом в Дании.

С 2016 года по 2021 год должность посла РФ в Латвии занимал Евгений Лукьянов. В марте он был назначен послом в Белоруссии, в связи с чем должность временного поверенного в делах РФ в Латвии занимал Вадим Васильев.