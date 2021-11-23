Киргизия поставит Военно-морскому флоту России оборудование на $5,4 млн

БИШКЕК, 23 ноября. /ТАСС/. Контракт на поставку Военно-морскому флоту (ВМФ) России оборудования на $5,4 млн подписан во вторник в Бишкеке. Об этом ТАСС сообщили в администрации киргизской корпорации "Дастан", представители которой подписали соответствующее соглашение с партнерами из Рособоронэкспорта.

"Сегодня на территории нашего завода состоялось подписание контракта с Рособоронэкспортом о поставках для ВМФ России 54 аппаратных модулей на 459 млн сомов (около $5,4 млн)", - сообщила представитель администрации. По ее словам, данное оборудование в ближайшее время направят из Киргизии на один из российских заводов.

В корпорации "Дастан" рассчитывают, что данное соглашение станет началом для возобновления экономических связей киргизских производителей военной продукции с российскими предприятиями.

Предприятие "Дастан" было основано в 1956 году, оно осталось единственным в Киргизии после развала СССР предприятием, которое выпускает продукцию оборонного назначения. В советское время предприятие занималось изготовлением морских торпед. Ежегодно на "Дастане" изготавливалось до 400 торпед, однако в настоящее время эти объемы из-за отсутствия заказчиков сократились в 10-20 раз. В 2009 году Россия планировала выкупить контрольный пакет акций данного предприятия, однако позже отказалась от этих намерений.