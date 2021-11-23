Вучич объяснил экономические успехи Сербии дружбой с Россией и Китаем

БЕЛГРАД, 23 ноября. /ТАСС/. Экономические успехи Сербии объясняются успешным взаимодействием страны с Россией и Китаем. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в интервью для YouTube-канала " Соловьев Live ", полная версия которого была показана во вторник.

"Мы построили за последние семь лет больше больниц, чем за предыдущие 70, <...> за последние два года, 2020-2021, <...> у нас самые высокие показатели экономического роста в стране, около 6,7%. У некоторых -5%, а у нас +7,5%, 7,6% экономический рост. Нам все это удалось сделать, поскольку у нас есть дружественные отношения с Россией и с Китаем. Конечно, огромные инвестиции идут из Евросоюза", - заявил Вучич.

По мнению президента Сербии, суть политики в том, чтобы его страна была самостоятельной в принятии решений, независимой и суверенной. "И сербская политика никогда не может быть враждебной по отношению к Российской Федерации. Я открыто об этом говорю, и всем в мире говорю об этом, я никогда этого не скрывал", - сказал он.

Сербский лидер напомнил, что семь лет назад средняя зарплата по стране была €329, сегодня это €560, а в следующем году [по прогнозам, будет] более €610. "С огромной скоростью развивается Сербия, и поэтому нам нужны мир и стабильность. И поэтому мы уважаем тех, кто уважает нашу независимость, наш суверенитет, кто уважает и резолюции международного общественного права, и резолюцию 1244 [СБ ООН] по Косово и Метохии, уважает территориальную целостность Сербии. И всегда по этому вопросу Россия оказывала нам поддержку, я благодарен президенту [РФ Владимиру] Путину за поддержку. А также [главе МИД РФ] Сергею Лаврову и [министру обороны РФ] Сергею Шойгу, и всем людям из окружения президента Путина я благодарен за точность, за корректное отношение к Сербии", - сказал Вучич.

Лидер Сербии также пообещал дать интервью на русском языке в случае своей победы на очередных выборах президента 3 апреля 2022 года

"Я все понимаю по-русски, но еще бегло не говорю, надеюсь, что буду после большого серьезного труда через пару месяцев. И если все пройдет хорошо на выборах, у нас 3 апреля пройдут выборы, если случайно будет так, что я одержу победу на выборах, тогда я буду готов обратиться по-русски ко всем вашим зрителям и ответить на ваши вопросы полностью на русском языке", - заявил Вучич.

Весной этого года сербский лидер заявлял, что еще не принял решения, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок.

Вучич заявил, что целью его партии будет абсолютная победа на всех уровнях.