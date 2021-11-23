Спикер парламента КНР призвал усилить законодательную поддержку сотрудничества с Россией

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Законодательная поддержка российско-китайского сотрудничества должна быть расширена и усовершенствована, заявил во вторник председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики Ли Чжаньшу. По его словам, эта деятельность должна затрагивать многие сферы отношений РФ и КНР.

"Нам следует наращивать и совершенствовать законодательную поддержку двустороннего сотрудничества <...> по реализации крупных стратегических проектов в торгово-экономических, научно-инновационных, гуманитарных и межрегиональных областях", - сказал он в ходе Седьмого заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству с Федеральным собранием РФ.

Спикер парламента подчеркнул, что за прошедший год отношения Китая и России смогли выдержать испытание пандемией и изменчивой международной обстановкой. "Мы добились ярких результатов в наращивании стратегического взаимодействия, обогащения взаимовыгодного сотрудничества, упрочения основ дружбы", - отметил он.

Касаясь международной ситуации, Ли Чжаньшу назвал недемократичными попытки отдельных государств оценивать политическое устройство других стран по своим лекалам. "Демократия - общечеловеческая ценность, а не прерогатива отдельной страны. Демократия - не украшение, она должна быть направлена на решение насущных для народа проблем, - пояснил он. - Они [на Западе] хотят провести у себя какой-то саммит за демократию. Разве это не странно?".

По словам спикера китайского парламента, на фоне неопределенности в международной обстановке Россия и КНР должны укрепить связи по линии законодательных органов в целях поддержания стабильности. Он отметил, что стороны должны сконцентрировать усилия на обеспечении политической безопасности, а также активизировать диалог в новых сферах, в частности, в кибербезопасности.

"Нужно усиливать оценку ситуации и обмен информация в новых сферах, включая кибербезопасность, повышать потенциал по противодействию внешнему вмешательству и провоцированию цветных революций", - сказал он.