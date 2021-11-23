Эрдоган исключил возможность проведения досрочных президентских выборов в Турции

АНКАРА, 23 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган исключил возможность проведения досрочных президентских и парламентских выборов в Турции, несмотря на соответствующие призывы оппозиции на фоне падения турецкой лиры.

"Мы выходили победителями на всех выборах без исключения. И я заявляю, что досрочных выборов не будет, они состоятся в 2023 году, как это и планировалось", - заявил во вторник турецкий лидер, выступая в парламенте.

Курс национальной валюты по отношению к доллару с начала ноября упал с 9,55 до 12,27 турецких лир (по состоянию на 23 ноября) за один доллар США. Стремительное падение валюты в последние дни обусловлено решением ЦБ республики снизить учетную ставку с 16 до 15%.

Представители оппозиционных партий в Турции на фоне этого призвали к проведению досрочных выборов в стране.