Назарбаев передаст Токаеву полномочия председателя правящей партии Казахстана

НУР-СУЛТАН, 23 ноября. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял решение передать действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву полномочия председателя правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"). Об этом сообщил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай по итогам прошедшего во вторник расширенного заседания политического совета партии.

"В ходе расширенного заседания политического совета Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии "Нур Отан", подчеркнув, что партию должен возглавлять президент страны. Процедура передачи полномочий будет осуществляться в соответствии с уставом партии", - написал Укибай на своей странице в Twitter.

Согласно уставу партии "Нур Отан", избрание и освобождение от должности председателя партии относятся к компетенции съезда этого политического объединения.

"Нур Отан" - самая крупная партия в Казахстане, ее членами являются более 835 тыс. человек. 10 января в республике также состоялись выборы депутатов Мажилиса (нижней палаты) парламента, по результатам которых "Нур Отан" получила большинство голосов избирателей - 71,09%.