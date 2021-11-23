В Польше не считают вылеты самолетов с мигрантами из Белоруссии показателем деэскалации

ВАРШАВА, 23 ноября. /ТАСС/. Польша не считает факты возвращения находящихся в Белоруссии мигрантов признаком снижения градуса напряженности миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Об этом заявил во вторник на брифинге пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.

"Эти полеты [мигрантов на родину] могут на первый взгляд показаться признаком деэскалации этого кризиса, но мы однозначно считаем, что эти выводы преждевременны", - сказал он, подчеркнув, что польская сторона продолжает наблюдать массовые попытки форсирования границы мигрантами. "Мы считаем, что эти попытки будут продолжаться", - добавил Жарын.

По его утверждению, Варшава видит, как белорусские власти "ищут новые направления привлечения в Белоруссию иностранцев". "У нас есть сигналы о том, что в ближайшее время может более интенсивно использоваться трасса между Москвой и Минском для подпитки этого кризиса, организованного белорусскими службами", - сказал он.

"Политический кризис, спровоцированный Белоруссией, продолжается", - резюмировал Жарын.

По его словам, по последней информации польских служб, стремящихся пересечь польскую границу в Белоруссии мигрантов "может быть 10 тыс., а может быть и больше". "Они размещены в разных местах, в том числе на приграничных территориях. Они могут использоваться для дестабилизации ситуации", - отметил он.

18 ноября первый самолет с беженцами вылетел из Национального аэропорта Минск по маршруту Минск - Эрбиль - Багдад. На борту находилось около 400 иракских мигрантов. Другая группа из 118 мигрантов покинула Белоруссию 22 ноября. Во вторник готовится к убытию из минского аэропорта еще одна группа мигрантов.

Ситуация на границе

Ситуация на польско-белорусской границе остается напряженной. Как информировала в "Твиттере" польская погранохрана, 22 ноября были зафиксированы 174 попытки нелегального пересечения границы, 21 ноября их было 346.

"На участке, охраняемом отделением в Беловеже, 50 агрессивно настроенных иностранцев пытались форсировать границу", - информировали пограничники во вторник. Министерство национальной обороны Польши также сообщило об этом инциденте и выступило с утверждением, что "атаку агрессивных мигрантов поддерживали белорусские службы".

Ситуация на польско-белорусской границе резко обострилась 8 ноября, когда к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Периодически большими группами они пытаются прорвать заграждения и попасть на территорию Польши. Большинство таких попыток польские службы пресекают. В случае если мигрантам удается пройти на польскую территорию, часть из них задерживают, отправляя в охраняемые центры, но большинство возвращают на белорусскую сторону.

За текущий год польские пограничники предотвратили более 36 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, что в 400 раз больше показателей прошлого года.