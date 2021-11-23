В Италии требуют отставки сенатора с поста главы парламентской комиссии за твит о России

РИМ, 23 ноября. /ТАСС/. Члены правящей коалиции Италии из Демократической партии (ДП) требуют отставки сенатора Вито Петрочелли, представителя входящего в коалицию "Движения "5 звезд", с поста главы комиссии по иностранным делам верхней палаты парламента за высказывания, которые сочли пророссийскими. Как пишет во вторник газета La Repubblica, с данным требованием выступила евродепутат ДП Пина Пичьерино.

В свою очередь Лиа Куартапелле, ответственная за иностранные дела в Демократической партии, объявила, что ДП в комиссии по иностранным делам нижней палаты парламента требует разъяснений от главы МИД республики Луиджи Ди Майо, однопартийца Петрочелли.

Поводом для критики в адрес сенатора стало его сообщение в Twitter касаемо полемики, развернувшейся как раз вокруг La Repubblica. А именно после того, как официальный представитель МИД РФ Мария Захарова разместила в социальных сетях ответ главному редактору газеты Маурицио Молинари на его статью "о гибридной войне России против Запада", назвав публикацию "наглой ложью". В своем Twitter Петрочелли впоследствии написал: "Может ли главный редактор La Repubblica Маурицио Молинари вбивать клин в отношения Италии и России?"

Куартапелле усмотрела в этих словах "отход от линии приверженности европейской и североатлантической интеграции". Тогда как представитель ДП Пьеро Фассино усмотрел в самом ответе Захаровой "попытки цензуры и ущемление свободы независимой прессы". Примечательно, что в Италии комментарий официального представителя МИД РФ не был размещен ни в La Repubblica, ни в других СМИ, но активно разошелся в социальных сетях.