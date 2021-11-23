Автопробег в поддержку Саакашвили проходит около посольства Грузии в Киеве

КИЕВ, 23 ноября. /ТАСС/. Автопробег с требованием освободить экс-президента Грузии и главу Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили проходит во вторник у здания грузинского посольства в Киеве. В пробеге принимает участие несколько десятков автомобилей, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Колонна во вторник проехала от столичного проспекта Победы к посольству Грузии и далее направилась по бульвару Тараса Шевченко. На автомобилях размещены флаги Украины и Грузии, фотографии и баннеры с изображением Саакашвили и надписями "FreeSaakashvili" ("Освободите Саакашвили").

Организатором акции выступила политическая партия "Движение новых сил Михаила Саакашвили". Соратники бывшего президента Грузии требуют освободить его из грузинской тюрьмы, предоставить ему медицинскую помощь и обеспечить беспрепятственный доступ к нему родных и адвокатов.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам заключения. В последнее время Саакашвили проживал на Украине и имеет гражданство этой страны. Перед муниципальными выборами, состоявшимися в Грузии 2 октября, Саакашвили тайно приехал в республику, где 1 октября был арестован. Теперь ему предъявили обвинение в незаконном пересечении границы Грузии, это грозит лишением свободы на срок до пяти лет. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев на всех уровнях будет добиваться возвращения Саакашвили. Как пояснял глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, страна выбирает наилучший алгоритм для помощи политику.