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Глава Минобороны Армении и посол РФ обсудили вопросы обеспечения безопасности

На встрече также присутствовал военный атташе посольства России полковник Игорь Щербаков

ЕРЕВАН, 23 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Армении Сурен Папикян и посол России Сергей Копыркин во вторник в ходе встречи обсудили ряд вопросов, касающихся армяно-российского союзнического сотрудничества в оборонной сфере. Об этом сообщает пресс-служба армянского военного ведомства.

"Сергей Копыркин поздравил Сурена Папикяна с вступлением в должность министра обороны и пожелал успехов в его ответственной миссии. В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся армяно-российского союзнического сотрудничества в оборонной сфере, а также региональной безопасности", - отмечается в сообщении.

Как указывается в сообщении, на встрече также присутствовал военный атташе посольства России полковник Игорь Щербаков.

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