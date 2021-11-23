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В одном из районов Кабула произошел взрыв

По данным Aamaj News, сдетонировала магнитная мина, прикрепленная к автомобилю, принадлежащему талибам

ТАСС, 23 ноября. Взрыв произошел во вторник в одном из районов Кабула в Афганистане. Об этом сообщил телеканал TOLOnews.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в службе безопасности информирует, что взрыв прогремел на местном рынке в центре Кабула.

По сведениям агентства Aamaj News, сдетонировала магнитная мина, которая была прикреплена к автомобилю, принадлежащему захватившему власть в Афганистане радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ). Согласно информации источников агентства, после взрыва были слышны звуки стрельбы.

Детали происшествия уточняются.

Теги
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