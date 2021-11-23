НАТО свернула канал диалога и приостановило сотрудничество с Белоруссией

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны Белоруссии сообщило о приостановке сотрудничества НАТО с республикой по инициативе Североатлантического альянса.

"Буквально на днях был сделан очередной недружественный шаг со стороны европейских государств. По инициативе НАТО был свернут еще один канал диалога и приостановлено практическое сотрудничество Североатлантического альянса с Республикой Беларусь", - отмечается в распространенном во вторник заявлении начальника Генерального штаба вооруженных сил - первого заместителя министра обороны Белоруссии генерал-майора Виктора Гулевича.

Сопредельные с Белоруссией страны НАТО уже развернули 14 полевых лагерей.

"Если на прошлой неделе нашими разведывательными органами были вскрыты 12 полевых лагерей для размещения военнослужащих и техники, то уже сегодня мы располагаем информацией о развертывании 14 таких лагерей. Их емкость позволяет размещать несколько десятков тысяч военнослужащих", - отмечается в заявлении.

Агрессивное поведение Украины и действия стран НАТО формирует вокруг Белоруссии пояс недружественных государств.

Процесс подготовки Вооруженных сил Белоруссии в этом и следующем году будет скорректирован с учетом обострения военно-политической обстановки и созданного Западом миграционного кризиса.

"Учитывая сложную военно-политическую обстановку, созданный странами Запада "миграционный кризис", процесс подготовки Вооруженных сил в 2021-2022 годах существенно скорректирован. Мы вынуждены реагировать на усиление военной активности по внешнему контуру государственной границы Республики Беларусь", - отметил начальник генштаба.

Он отметил, что различные варианты отражения военной агрессии создания группировок войск отрабатываться Вооруженными силами в Белоруссии в предстоящем ученом году.

"Мы нарастим интенсивность боевой подготовки, продолжим выполнять задачи по разведке для недопущения внезапного нападения на наше государство. В ходе различных тренировок и учений мы в течение учебного года отработаем вопросы по оперативному созданию группировок войск на различных операционных направлениях, апробируем различные варианты отражения военной агрессии против Республики Беларусь", - отметил глава генштаба ВС республики.