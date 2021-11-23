Литва установила заграждение из колючей проволоки на границе с Белоруссией

ВИЛЬНЮС, 23 ноября. /ТАСС/. Литва завершила установку заграждения из колючей проволоки почти на 100 км своей границы с Белоруссией. Об этом во вторник сообщила государственная компания Epso-G, которую правительство выбрало подрядчиком по осуществлению данного проекта.

"На наиболее проблемных участках границы, которые необходимо закрыть в первую очередь, установлено 96 км заграждения из колючей проволоки", - приводятся в сообщении слова представителя компании Антанаса Бубнялиса.

Для устройства заграждения применяется так называемая концертина - специфическая проволока с острыми лезвиями, используемая армией. На работах заняты около 200 человек.

На территорию Литвы приходится 1 070 км границ Шенгенской зоны, которые совпадают с внешними границами ЕС, в том числе около 680 км - с Белоруссией. На этом рубеже Литва решила построить четырехметровое заграждение из металлической стержневой сетки, поверх которой пойдет колючая проволока. Перед забором устанавливается дополнительная линия из колючей проволоки высотой три метра.

Стоимость работ по устройству заграждения составляет €152 млн. Литва надеялась получить на это ассигнования по линии ЕС, однако в Брюсселе заявили, что не финансируют строительство преград и барьеров.