Чешская контрразведка заявила, что спецслужбы РФ и КНР наращивают в стране активность

ПРАГА, 23 ноября. /ТАСС/. Служба безопасности и информации Чехии (контрразведка) в отчете о своей деятельности за 2020 год утверждает о росте активности в республике спецслужб России и Китая. Она расследовала, в частности, инцидент в деревне Врбетице, наблюдала за действующими в стране под прикрытиями дипломатов и журналистов китайскими агентами, следует из опубликованной во вторник открытой части документа.

"Служба безопасности и информации и в 2020 году работала над дополнением информации о подрывной атаке на [комплекс военных складов] во Врбетице, [ответственность] за которую, согласно расследованию служб безопасности Чехии, несут агенты спецслужбы России", - говорится в документе. Вместе с тем приводится утверждение, что "Чехия стала целью атаки иностранного государства", при котором погибли два гражданина республики и был нанесен значительный экономический ущерб.

Кроме того, контрразведка в 2020 году расследовала и закрыла так называемое рициновое дело об угрозе отравления трех пражских муниципальных политиков. Поступившие чешским правоохранительным органам сведения, согласно документу, оказались дезинформацией, к которой якобы причастны российские спецслужбы.

Служба безопасности и информации предупреждает также об угрозах, связанных, как она утверждает, с продажей одного из чешских машиностроительных предприятий российским инвесторам. Его название не раскрывается. В то же время сайт журнала Respekt упоминает в этой связи предприятие Kovosvit из города Сезимово-Усти (Южная Чехия). Его продукция, по данным издания, может использоваться в производстве танков и другой военной техники.

Контрразведка о спецслужбах КНР

Китайские спецслужбы сосредоточились на получении закрытой информации из сферы политики и научно-технической области, говорится в документе. Они проявляли активный интерес к чешским ученым. По данным контрразведки Чехии, их деятельность грозит, в частности, возникновением значительного экономического ущерба для страны.

По отношению к КНР необходимо быть максимально осторожными, так как ее законы обязывают китайцев оказывать содействие национальным спецслужбам. Поэтому их потенциальными агентами могут быть любые граждане Китая, отмечается в отчете контрразведки.

Обострение российско-чешских отношений

Российско-чешские отношения резко обострились после 17 апреля текущего года, когда власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб.

МИД РФ выразил Чехии решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников чешского посольства в Москве персонами нон грата. Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Прага на протяжении последних семи лет не имела ни предпосылок, ни доказательств для того, чтобы обвинять Россию в причастности к инциденту во Врбетице.