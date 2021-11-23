Адвокаты потребовали от Зеленского прекратить политическое преследование Януковича

КИЕВ, 23 ноября. /ТАСС/. Адвокаты объединения "Авер Лекс", представляющие интересы бывшего президента Украины Виктора Януковича, публично обратились к действующему главе государства Владимиру Зеленскому с требованием прекратить политическое преследование их подзащитного и призвали обеспечить Януковичу право на защиту.

"Мы (группа адвокатов "Авер Лекс" - прим. ТАСС) вынуждены обратиться к президенту Зеленскому с требованием прекратить политическое преследование и процессы в соответствии с требованием Европейской конвенции по правам человека. Реализовать гарантии доступа к правосудию, гарантию на реализацию права на защиту в рамках данных политических процессов", - заявил адвокат объединения "Авер Лекс" Виталий Сердюк во вторник на брифинге.

По его словам, судебный процесс над бывшим президентом Украины идет с нарушениями и "имеет признаки политического преследования". Кроме того, Сердюк отметил, что Януковичу "не обеспечили возможность выступить перед гражданами Украины и судом, а на рассмотрение аргументов защиты Верховный суд выделил всего полчаса".

Сердюк также отметил, что генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о завершении расследования дела "майдана" против десяти бывших чиновников во главе с Януковичем и открытии материалов для ознакомления стороной защиты, после чего будет назначено его судебное рассмотрение. Однако, продолжил адвокат, защита до сих пор не получила эти материалы. "Более того, складывается впечатление, что прокуратура хочет "утопить" это дело в полторы тысячи томов", - подчеркнул Сердюк. По его мнению, "дело" специально "раздули", чтобы с ним было тяжело ознакомиться.

Грозит пожизненный срок

Ранее офис генерального прокурора сообщил о завершении расследования дела "майдана". По информации ведомства, следствием установлено, что экс-президент, бывшие глава Службы безопасности (СБУ), министр внутренних дел, руководитель ГУ МВД Украины по Киеву и их заместители, командующий внутренними войсками МВД, министр обороны, командир столичного полка милиции особого назначения "Беркут" хотели прекратить массовые акции протеста, которые ставили под угрозу пребывание Януковича у власти.

Следствие утверждает, что обвиняемые 18 февраля 2014 года организовали силовой разгон участников акции протеста и штурм палаточного лагеря в центре Киева, "а утром 20 февраля - расстрел митингующих огнестрельным оружием". Офис генпрокурора отмечает, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось по заочной процедуре, поскольку "бывшие высокопоставленные чиновники с 2014 года скрываются от органов следствия и суда".

По словам Венедиктовой, Янукович и ряд бывших высокопоставленных чиновников могут понести наказание в виде пожизненного лишения свободы по делу об организации стрельбы на "майдане" в 2014 году. Она подчеркнула, что главным подозреваемым по делу проходит экс-президент. Бывшие в то время главы Службы безопасности Украины и МВД Александр Якименко и Виктор Захарченко, по ее словам, также подозреваются и в дезертирстве. Прокурор по данному делу Алексей Донской считает, что приговор Януковичу и другим фигурантам может быть вынесен уже в первой половине 2022 года.

События на "майдане"

Беспорядки в центре Киева начались в конце 2013 года. Организаторы акций протеста на площади Независимости в столице обвинили Януковича в отказе от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Началась массовая многомесячная акция протеста, получившая название "евромайдан", в ходе которой радикалы возвели палаточный городок, захватили ряд административных зданий в центре Киева, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытую борьбу с органами правопорядка.

Кульминацией противостояния стали события 18-20 февраля 2014 года в Киеве, которые начались со стрельбы неустановленных снайперов. В результате за эти дни погибло более 80 человек и сотни получили ранения. Позднее более 20 раненых скончались в больницах. Среди погибших были и протестующие, и бойцы спецподразделения "Беркут". При этом преступления против силовиков не расследуются, "дело о снайперах" на "майдане" остается нераскрытым.