СМИ: полиция применила резиновые снаряды против участников протеста в Испании

МАДРИД, 23 ноября. /ТАСС/. Акция протеста в рамках забастовки металлургов в провинции Кадис (автономное сообщество Андалусия) переросла в столкновения с полицейскими. Об этом сообщила во вторник радиостанция Radio 5 в Twitter.

По ее информации, полицейские применили простив участников митинга специальные резиновые снаряды и слезоточивый газ. Как сообщил телеканал 24 Oras, собравшиеся бросали бутылки и камни в полицейских.

Бессрочная забастовка металлургов началась неделю назад. Они требуют, среди прочего, повышения заработной платы. В рамках стачки бастующие регулярно устаивают протесты, сооружают баррикады и перекрывают движение по дорогам. Акции уже неоднократно перерастали в беспорядки и столкновения с полицейскими.