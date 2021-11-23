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СМИ: полиция применила резиновые снаряды против участников протеста в Испании

По данным телеканала, митингующие бросали бутылки и камни в представителей правоохранительных органов

МАДРИД, 23 ноября. /ТАСС/. Акция протеста в рамках забастовки металлургов в провинции Кадис (автономное сообщество Андалусия) переросла в столкновения с полицейскими. Об этом сообщила во вторник радиостанция Radio 5 в Twitter.

По ее информации, полицейские применили простив участников митинга специальные резиновые снаряды и слезоточивый газ. Как сообщил телеканал 24 Oras, собравшиеся бросали бутылки и камни в полицейских.

Бессрочная забастовка металлургов началась неделю назад. Они требуют, среди прочего, повышения заработной платы. В рамках стачки бастующие регулярно устаивают протесты, сооружают баррикады и перекрывают движение по дорогам. Акции уже неоднократно перерастали в беспорядки и столкновения с полицейскими.

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