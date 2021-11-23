В ЛНР заявили, что Киев на встрече политгруппы не стал обсуждать дорожную карту

ЛУГАНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Представитель Киева в политической подгруппе контактной группы по урегулированию в Донбассе не стал обсуждать дорожную карту, выключив камеру. Об этом во вторник сообщил представитель Луганской народной республики (ЛНР) в подгруппе Родион Мирошник.

"На заседании политической рабочей группы, когда стали зачитывать текст проекта дорожной карты по урегулированию, подготовленный республиками (ЛНР и ДНР - прим. ТАСС), представитель Киева в политической группе Андрей Костин просто выключил камеру конференцсвязи, чтобы его вдруг не заподозрили в обсуждении документа ЛДНР", - написал он в Telegram-канале.

По словам Мирошника, украинской делегации дано право только формально демонстрировать свое участие в минском процессе, но ни о чем не договариваться. "Установка настолько жесткая, что Костин с испугу вынужден был даже спрятаться, чтобы его не заподозрили в нарушении поручения", - отметил он.

Представитель ЛНР пояснил также, что предметом обсуждения в подгруппе уже год является дорожная карта, в которой должен быть отражен порядок взаимных шагов по мирному урегулированию в соответствии с "Минском". Документ после согласования в контактной группе должен быть утвержден Верховной радой и парламентами ЛНР и ДНР.

"Так как такой шаг может привести к фиксации официальной ответственности украинского парламента за выполнение минских соглашений, украинской делегации и дана установка даже не подходить к обсуждению документа. Но как, если это поручение контактной группы?! А вот так - просто выключить камеру", - констатировал Мирошник, добавив, что заключение по позиции Украины должна дать в среду координатор от ОБСЕ Сильви Берманн на встрече контактной группы.

Во вторник в режиме видеоконференции проходят заседания подгрупп контактной группы по политическим, гуманитарным, экономическим вопросам и вопросам безопасности. В среду планируется заседание в режиме видеоконференции участников контактной группы.