Подгруппы по безопасности и экономике контактной группы по Донбассу начали работу

ЛУГАНСК, 23 ноября /ТАСС/. Рабочие группы по экономическим вопросам и безопасности контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе приступили к работе в режиме видеоконференции. Об этом во вторник сообщили в делегации Луганской народной республики на переговорах.

"Началось заседание рабочей подгруппы по безопасности. Работа проходит в соответствии с ранее опубликованным планом, - говорится в сообщении в телеграм-канале делегации ЛНР. - В соответствии с графиком к работе приступила подгруппа по вопросам экономики и восстановления".

Ранее во вторник приступили к работе в режиме видеоконференции рабочие группы по гуманитарным и политическим вопросам. Встреча гуманитарной подгруппы завершилась безрезультатно, сообщила позже пресс-секретарь делегация ЛНР Мария Ковшарь.

Заседание контактной группы в режиме видеоконференции пройдет в среду, 23 ноября.

Как сообщила в понедельник делегация ЛНР в контактной группе, ключевыми пунктами повестки переговоров остаются нагнетание Украиной истерии в СМИ в вопросе обострения ситуации на линии соприкосновения и провокации Вооруженных сил Украины в Донбассе. В их числе делегация ЛНР назвала захват украинскими силовиками граждан республики, обстрелы населенных пунктов из запрещенного минскими соглашениями оружия, вбросы Украиной информации о применении в Донбассе турецких беспилотников Bayraktar и американских противотанковых комплексов Javelin.