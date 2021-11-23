Назарбаев считает, что его решение о передаче полномочий в "Нур Отан" послужит единству

НУР-СУЛТАН, 23 ноября. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает свое решение о передаче руководства в правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества") нынешнему главе государства Касым-Жомарту Токаеву важным шагом, чтобы продемонстрировать единство в стране.

"Я стоял у истоков создания партии, возглавлял ее все эти годы и знаю, что будет важным, если партию "Нур Отан" будет возглавлять президент страны, который определяет политику и стратегию. У нас так и было. Мы это должны решить, опираясь на устав партии. Это важный шаг, на который нужно пойти, чтобы продемонстрировать наше единство", - цитирует Назарбаева его пресс-служба по итогам расширенного заседания политического совета партии.

Первый президент республики также отметил, что "Нур Отан" важно обеспечить свое долгосрочное лидерство, которое будет фундаментом преемственности и стабильности государственного курса. "Поэтому слоган партии "Преодолев испытания, победим вместе!", выдвинутый на последних парламентских выборах, сохраняет свою актуальность. Хочу еще раз подчеркнуть: нам надо придерживаться центристских позиций, максимально опирающихся на интересы самых широких слоев населения. Объединять, а не разъединять людей - вот задача партии", - указал он.

Кроме того, в ходе заседания Назарбаев представил свод принципов "Семь столпов государственности", которые станут ключевым ориентиром для казахстанцев в новую эпоху. "Укрепляя независимость и сохраняя целостность страны, поддерживая ценность семьи, продвигая национально-духовную культуру, уделяя внимание знаниям и честному труду, мы станем нацией созидателей", - добавил первый глава государства.

Назарбаев, которому в июле 2021 год исполнился 81 год, является первым президентом Казахстана (декабрь 1991 - март 2019 года). В марте 2019 года он подписал указ о сложении полномочий президента по собственному желанию. Его преемником на посту главы государства стал Касым-Жомарт Токаев. Назарбаев тогда сохранил за собой посты главы Совета безопасности страны, а также члена Конституционного совета Казахстана и председателя партии "Нур Отан".

В апреле Назарбаев принял решение передать Токаеву полномочия руководителя Ассамблеи народа Казахстана, которую он возглавлял с марта 1995 года. По итогам прошедшего во вторник расширенного заседания политического совета "Нур Отан" стало известно о решении Назарбаева передать полномочия председателя партии Токаеву. Согласно уставу, избрание и освобождение от должности председателя относится к компетенции съезда политического объединения. Полномочиями созывать съезд партии обладает ее политический совет. Дату очередного съезда пока не объявляли.