СМИ: американская база в Сирии подверглась ракетной атаке

ТАСС, 23 ноября. Американская база Харраб-эль-Джейр, расположенная в провинции Хасеке в Сирии, подверглась ракетной атаке. Об этом во вторник сообщило сирийское информационное агентство SANA.

По его данным, как минимум пять ракетных снарядов были выпущены по военному аэродрому на базе Харраб-эль-Джейр, которую используют американские силы.

Как указывает агентство, сразу же после обстрела с базы было поднято несколько вертолетов США, которые пытались обнаружить район запуска ракет.

Сведений о возможных жертвах атаки или материальном ущербе, причиненном базе, не поступало.

С 2015 года американское командование создало на северо-востоке Сирии девять баз, дислоцированные там американские военнослужащие оказывают помощь курдскому альянсу "Силы демократической Сирии" (СДС) в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Основные форпосты ИГ в этом регионе были ликвидированы в марте 2019 года формированиями СДС при поддержке западной коалиции. В Дамаске рассматривают вооруженное присутствие США как незаконную оккупацию, которая сопровождается грабежом природных богатств, принадлежащих сирийскому народу.