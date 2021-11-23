В "Нур Отан" считают, что передача Назарбаевым руководства опровергает теории двоевластия

НУР-СУЛТАН, 23 ноября. /ТАСС/. Решение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева передать действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву полномочия председателя правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества") опровергает инсинуации и различные конспирологические теории о двоевластии в стране. Об этом заявил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек.

"Это четкий сигнал для всех внутри и за пределами страны о монолите власти и общей приверженности политике преемственности. Данный шаг полностью опровергает всякие инсинуации и различные конспирологические теории о двоевластии", - цитирует его агентство Казинформ.

Байбек напомнил, что Токаев стоял у истоков создания "Нур Отан". "Считаю очень символичным принятие елбасы (лидер нации - прим. ТАСС) такого важного для правящей партии и страны решения в год 30-летия нашей независимости", - добавил первый зампред партии.

Назарбаев, которому в июле нынешнего год исполнился 81 год, является первым президентом Казахстана (декабрь 1991 - март 2019 года). В марте 2019 года он подписал указ о сложении полномочий президента по собственному желанию. Его преемником на посту главы государства стал Касым-Жомарт Токаев. Назарбаев тогда сохранил за собой посты главы Совета безопасности страны, а также члена Конституционного совета Казахстана и председателя партии "Нур Отан".

В апреле нынешнего года Назарбаев принял решение передать Токаеву полномочия руководителя Ассамблеи народа Казахстана, которую он возглавлял с марта 1995 года. По итогам прошедшего во вторник расширенного заседания политического совета "Нур Отан" стало известно о решении Назарбаева передать полномочия председателя партии Токаеву. Согласно уставу, избрание и освобождение от должности председателя относится к компетенции съезда политического объединения. Полномочиями созывать съезд партии обладает ее политический совет. Дату очередного съезда пока не объявляли.

"Нур Отан" - самая крупная партия в Казахстане, ее членами являются более 835 тысяч человек. 10 января в республике состоялись выборы депутатов Мажилиса (нижней палаты) парламента, по результатам которых "Нур Отан" получила большинство голосов избирателей - 71,09%.