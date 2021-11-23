В Минске сообщили, что польские силовики опять использовали газ при выдворении мигрантов

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Польские силовики применили спецсредства при вытеснении на белорусскую территорию очередной группы мигрантов. Об этом сообщил во вторник Госпогранкомитет Белоруссии на своем сайте.
"Это уже не первое применение Польшей спецсредств на границе в отношении безоружных людей. Использование польской стороной взрыв-пакетов, светошумовых гранат, водометов и газа нарушает международные нормы права и является прямой агрессией в отношении уязвимых групп беженцев", - отметили в белорусском погранведомстве.
В комитете уточнили, что спецсредства были применены ночью 23 ноября, когда группа иностранцев, которых пытались вытеснить польские силовики, отказалась следовать в Белоруссию и осталась возле польского заграждения, продолжая просить убежища в Польше. "Чтобы разогнать беженцев, польские военнослужащие использовали взрыв-пакеты, которые перебрасывали через линию границы на территорию Беларуси, и слезоточивый газ", - проинформировали в ГПК. В Минске считают, что подобные действия направлены на то, чтобы "вызвать ответную агрессивную реакцию со стороны беженцев и создать предпосылки для очередной провокации на границе".
Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. 16 ноября после стычек с польскими силовиками, которые применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, мигранты покинули линию границы и разместились в транспортно-логистическом центре "Брузги".
Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.