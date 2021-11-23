В Минске сообщили, что польские силовики опять использовали газ при выдворении мигрантов

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Польские силовики применили спецсредства при вытеснении на белорусскую территорию очередной группы мигрантов. Об этом сообщил во вторник Госпогранкомитет Белоруссии на своем сайте .

"Это уже не первое применение Польшей спецсредств на границе в отношении безоружных людей. Использование польской стороной взрыв-пакетов, светошумовых гранат, водометов и газа нарушает международные нормы права и является прямой агрессией в отношении уязвимых групп беженцев", - отметили в белорусском погранведомстве.

В комитете уточнили, что спецсредства были применены ночью 23 ноября, когда группа иностранцев, которых пытались вытеснить польские силовики, отказалась следовать в Белоруссию и осталась возле польского заграждения, продолжая просить убежища в Польше. "Чтобы разогнать беженцев, польские военнослужащие использовали взрыв-пакеты, которые перебрасывали через линию границы на территорию Беларуси, и слезоточивый газ", - проинформировали в ГПК. В Минске считают, что подобные действия направлены на то, чтобы "вызвать ответную агрессивную реакцию со стороны беженцев и создать предпосылки для очередной провокации на границе".

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. 16 ноября после стычек с польскими силовиками, которые применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, мигранты покинули линию границы и разместились в транспортно-логистическом центре "Брузги".

Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.