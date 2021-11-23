СМИ: автоколонну французских войск вновь заблокировали в Буркина-Фасо

ПРЕТОРИЯ, 23 ноября. /ТАСС/. Толпа демонстрантов блокировала во вторник автоколонну Вооруженных сил Франции в районе населенного пункта Лоанго в Буркина-Фасо. Об этом сообщил новостной портал Burkina 24.

Портал пока не приводит деталей происходящего, однако выражает мнение, что сейчас в Лоанго повторяются события, которые произошли на минувшей неделе в городе Кая.

18 ноября на выезде из Кая колонна французских сил, которая следовала из Кот-д'Ивуара в Нигер, была заблокирована демонстрантами, выступающими за полный вывод военных подразделений республики из Буркина-Фасо. Париж потребовал от Уагадугу немедленно вмешаться в ситуацию и обеспечить беспрепятственный проезд военных автомобилей. Правительство африканской страны распорядилось в минувшую субботу отключить на четверо суток доступ в интернет со смартфонов и других мобильных устройств. Блокада автоколонны продолжалась до воскресенья, когда она покинула Кая, изменив первоначальный маршрут движения.

Согласно сведениям портала, демонстранты перекрыли путь военным машинам Франции в районе Лоанго. Жители, как уточняет радиостанция Radio France internationale, обвиняют Париж в поддержке террористических группировок.

Буркина-Фасо в последние три года превратилась в эпицентр террористической активности исламистских группировок в Западной Африке. В стране действуют "Исламское государство в Большой Сахаре", которая является структурой "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), и "Ансар уль-Ислам". За эти годы террористы убили более 1 тыс. мирных граждан, из-за насилия более 1,5 млн человек покинули свои дома и стали беженцами.