Глава Госпогранкомитета Белоруссии заявил о готовности к диалогу по ситуации с беженцами

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Председатель Госпогранкомитета (ГПК) Белоруссии Анатолий Лаппо обсудил ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе с представителем Международной организации по миграции (МОМ) Ренатой Хельд и заместителем Директора Европейского бюро Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) ООН Анджелой Ли Роси, отметив, что Минск открыт к диалогу для разрешения сложившейся ситуации.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Стороны рассмотрели текущую ситуацию, связанную с нерегулярными (нелегальными - прим. ТАСС) мигрантами, которые находятся на границе Беларуси и Польши. Кроме того, обсудили взаимодействие всех вовлеченных организаций для оказания помощи данной категории лиц", - сообщает во вторник пресс-служба ГПК. В ходе встречи Лаппо отметил, что Госпогранкомитет открыт для диалога со всеми заинтересованными сторонами и прилагает максимум усилий для разрешения сложившейся ситуации с беженцами, направляющимися в страны Евросоюза.

"По итогам встречи стороны достигли договоренностей по дальнейшему сотрудничеству в этом направлении", - говорится в сообщении.