Польша заявила, что мигранты из Белоруссии пытаются перебраться через границу на понтонах

ВАРШАВА, 23 ноября. /ТАСС/. Мигранты из Белоруссии пытаются перебраться через пограничную реку Буг на понтонах, чтобы попасть в Любельское воеводство Польши. Об этом во вторник сообщил Radio Zet заместитель министра национальной обороны Польши Войчех Скуркевич.

"Мы видим очень опасные случаи, - сказал он. - Мигранты концентрируются на берегах Буга. Зафиксированы попытки пересечения границы на понтонах". Он добавил, что за сутки таких попыток бывает "до нескольких десятков".

По словам Скуркевича, еще несколько дней назад основная масса мигрантов пыталась прорваться в Польшу через границу Подляского воеводства. В настоящее время все более напряженная ситуация наблюдается на границе Белоруссии и Любельского воеводства Польши, где большая часть границы проходит по реке Буг, указал замглавы оборонного ведомства.