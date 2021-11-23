В Раде предложили проверить работу омбудсмена Украины и изучить основания для ее отставки

КИЕВ, 23 ноября. /ТАСС/. Проект постановления о создании следственной комиссии для проверки возможных нарушений в деятельности уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой и наличия оснований для освобождения ее от должности зарегистрирован в украинском парламенте. Текст постановления опубликован во вторник на сайте Рады.

"Целью принятия проекта постановления является создание временной специальной комиссии Верховной рады для предварительного рассмотрения вопросов возможного нарушения уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека присяги", - говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно украинскому законодательству, комиссия после проверки готовит вывод относительно наличия оснований для увольнения омбудсмена. На основании этого вывода Рада принимает постановление об освобождении от должности уполномоченного по правам человека.

Инициатором создания временной следственной комиссии выступил депутат от президентской фракции "Слуга народа" Максим Дырдин. Он также предложил назначить себя главой комиссии и включить в нее шесть депутатов от фракций "Слуга народа" и "Батькивщина".

В пояснительной записке к постановлению сообщается, что депутатскими фракциями были получены заявления граждан об отстранении Денисовой с должности на основании судебных решений, где признан противоправным отказ омбудсмена в рассмотрении ряда журналистских обращений. Суд постановил, что она не в полном объеме выполнила свои должностные обязанности по этим обращениям.

Денисова была назначена уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека 15 марта 2018 года. Ранее она в течение последних четырех созывов избиралась депутатом Верховной рады и дважды занимала пост министра социальной политики в правительствах Юлии Тимошенко и Арсения Яценюка.