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В Литве заявили, что гуманитарный коридор для представителей белорусской оппозиции открыт

С августа 2020 года Вильнюс выдал белорусским гражданам 6 750 разрешений на въезд в страну

ВИЛЬНЮС, 23 ноября. /ТАСС/. Представители белорусской оппозиции, опасающиеся на родине за свою безопасность, по-прежнему могут воспользоваться гуманитарным коридором, который им предоставлен Литвой. Об этом во вторник в эфире национального радио LRT заявила директор департамента миграции при МВД балтийской республики Эвелина Гудзинскайте.

"Несмотря на миграционный кризис и связанные с ним проблемы на границе с Белоруссией, все гуманитарные инструменты для представителей белорусской оппозиции продолжают действовать, - сказала она. - Для прибытия в Литву они могут воспользоваться гуманитарным коридором".

Согласно данным департамента, по гуманитарному исключению, установленному правительством Литвы, с начала политического кризиса в Белоруссии после президентских выборов в августе 2020 года Вильнюс выдал белорусским гражданам 6 750 разрешений на въезд в страну. "Несколько сотен человек затем получили убежище в Литве", - отметила Гудзинскайте.

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