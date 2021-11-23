AFP: протестующие против вакцинации на Мартинике открыли ночью огонь по полицейским

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Протестующие против обязательной вакцинации от коронавируса на острове Мартиника, заморской территории Франции, во время демонстраций в ночь с понедельника на вторник открыли огонь по полицейским и пожарным. Об этом во вторник сообщило агентство AFP со ссылкой на французскую полицию.

Согласно его сведениям, в результате действий протестующих никто не пострадал.

Беспорядки противников санитарных пропусков и вакцинации проходят также в Гваделупе (заморской территории Франции в Атлантическом океане), где демонстрации идут уже несколько дней. Протестующие перекрывают дороги, жгут костры посреди улиц и грабят магазины. Для восстановления порядка в этой заморской территории был объявлен комендантский час с 18:00 до 05:00, который будет длиться до 23 ноября. Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщал, что в Гваделупу направлены дополнительные силы правопорядка, в том числе 50 бойцов спецназа жандармерии и полиции - GIGN и RAID.

Санитарные пропуска были введены в республике в августе. Французы должны предъявлять такой документ при посещении кафе, ресторанов, музеев, кинотеатров, крупных торговых центров, а также во время железнодорожных и воздушных путешествий на дальние расстояния.